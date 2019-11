Heute leben sie in Bruck an der Mur – zufrieden und voll integriert. „Wir wurden gut aufgenommen. In Bruck gibt es alles, was man braucht“, sagt Raad. Seine 15-jährige Tochter Monya wird bald die Hauptschule abschließen. „Ich bin noch nie sitzen geblieben“, sagt sie stolz im steirischen Dialekt. „Ich geh dann fix studieren.“