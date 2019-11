Jeder, der die Führerscheinprüfung absolviert hat, weiß, dass es sich dabei um kein leichtes Unterfangen handelt. Jeder von ihnen weiß auch, dass man dabei nicht betrügen darf. Und dennoch haben sich in Tirol nun Betrugsfälle zugetragen. So wurde zum Beispiel während einer theoretischen Prüfung ein Mobiltelefon zwischen Kleidungsstücken versteckt, das durch eine kleine Öffnung in der Kleidung die Fragen auf dem Bildschirm filmte. Mittels Bluetooth-Verbindung sowie einem Hörgerät erhielt der Kandidat von einem Informanten die richtigen Antworten. Alle Beschuldigten wurden zur Anzeige gebracht.