Hirschers Nachfolger?

Derzeit läuft für Pinturault die Vorbereitung auf den Slalom am Sonntag in Levi. „Pintu“ wird dort nach seinem fulminanten Sölden-Sieg mit dem Roten Trikot des Weltcup-Führenden am Start stehen. Ein Trikot, das er am liebsten bis zum Finale im März 2020 in Cortina nicht mehr ausziehen möchte. Er will der Nachfolger von Marcel Hirscher, der erste Franzose mit der großen Kristallkugel seit 1997 (Luc Alphand) werden.