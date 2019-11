Nächste Runde im Ibiza-Krimi: Wie die „Krone“ am Donnerstagnachmittag erfuhr, wurde für die drei zuletzt festgenommenen Verdächtigen die Untersuchungshaft beantragt: in zwei Fällen, nämlich einer der beiden ehemaligen Sicherheits-Söldner aus Ex-Jugoslawien sowie die Freundin des Detektivs, wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr, bei dem festgenommenen Serben kommt noch Fluchtgefahr als Begründung dazu. Über den Antrag wird der Haftrichter am Freitagvormittag entscheiden.