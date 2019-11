„Ich wüsste nicht, dass ich Feinde hätte, auch hatte ich bisher mit niemandem Probleme“, rätselt Robert Bibolaru, Besitzer der Auto-Werkstätte in der Kremstalstraße in Traun. Vier am Abstellplatz geparkte Fahrzeuge waren in der Nacht zum Dienstag ausgebrannt. Eindeutig absichtlich angezündet, wie ein Sachverständiger festgestellt hatte.