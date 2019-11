„Der Tiroler Frächter vergab den Auftrag an eine ungarische und diese ihn wiederum an eine tschechische Firma weiter. Ein bislang unbekannter Täter gab sich gegenüber der ungarischen Firma als Mitarbeiter der tschechischen Firma aus und übernahm in Bludenz die Ware, die jedoch nie in Belgien ankam“, heißt es vonseiten der Polizei.