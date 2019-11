Trotz der guten Schneelage am Berg heißt es warten: „Wir starten doch wie geplant am nächsten Wochenende in die Saison. Wir müssen jetzt einmal aufräumen“, sagt Vorstand Franz Schafflinger. Das Angertal und Sportgastein sind noch nicht einmal erreichbar. Viele Zufahrtswege sind vermurt: „Bis nächste Woche schaffen wir das aber. Unsere Mitarbeiter sind fleißig“, so Schafflinger. Immerhin: Schnee habe er genug...