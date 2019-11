Ein Kabelbrand hat am Dienstagabend in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) zu Stromausfällen in rund 1.600 Haushalten geführt. Eine 25 Kv Mittelspannungsleitung, die am Strommasten montiert war, war betroffen. Die Tinetz führte eine Notabschaltung des Stromnetzes ab dem Ortsteil Kampl bis Mutterberg durch, teilte die Polizei mit.