Hamilton musste also in nur zwei Runden vom Vierten Platz an die Spitze fahren, ein ziemlich schweres Unterfangen, auch für ihn. Gasly überholte er schnell, aber Albon, der Zweiter war, war eine härtere Nuss und mit ihm kollidierte Hamilton in der vorletzten Runde. Der Red Bull drehte sich, Hamilton fuhr weiter, aber auch Gasly von Toro Rosso, der sich den zweiten Platz nicht mehr nehmen ließ.