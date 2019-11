Der Reisetrend schlechthin: Bier-Hotels boomen

Von der Braustube zum Brauseminar. Die Bier Kultur Stadt Ehingen an der Donau in Deutschland bietet Bierliebhabern an, in „Bierkisten“-Zimmern zu übernachten. Die Einrichtung erinnert an die Bierkisten, wie man sie von früher kennt, und auch die anderen Zimmer sind mittelalterlich gestaltet. Auch hausgebrautes Bier wird angeboten und einige weitere Highlights erwarten die Gäste.

Web: https://www.bierkulturhotel.de/