Wer das Foto in seinem Pass fälscht, sollte vielleicht nicht gerade das Konterfei eines der berühmtesten Frauen der Welt verwenden. Diese Erfahrung musste eine 29-jährige Touristin in Köln machen. Die Kolumbianerin wollte eine Prepaid-Karte in einer Reisebank am Hauptbahnhof kaufen. Die Angestellte am Schalter wurde jedoch stutzig, als in ihrem Reisepass das Gesicht von Kim Kardashian zu sehen war. Die Frau wurde verhaftet.