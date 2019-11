Die Eisbullen gewannen nicht zuletzt dank eines überragenden „JP“ Lamoureux im Tor auch ihr neuntes Auswärtsspiel in der Eishockeyliga. Doch das 5:1 in Graz war zu hoch ausgefallen, lange nicht das Gelbe vom Ei. Darum setzt auch Tom Raffl für die nächsten Aufgaben darauf, dass die Truppe wieder an jene Leistungen anschließt, die man in dieser Saison schon gezeigt hat.