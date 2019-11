Wie das Amen im Gebet kommen vor jedem Urnengang die Streitigkeiten rund um das Wahlrecht für Nebenwohnsitzer auf. Diesmal stehen zwei freiheitliche Mandatare im Visier, die sich in der Bezirkshauptstadt Gänserndorf zu unrecht gemeldet haben sollen. Der FP-Landtagsabgeordnete Dieter Dorner und Gemeinderätin Ingrid Öhler sollen nun auf Initiative der Grünen von der Wählerevidenz für die Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020 gestrichen werden: „Wir glauben einfach nicht, dass Dorner tatsächlich in der Wohnung lebt, die eigentlich von einer FP-Gemeinderätin bewohnt wird“, so die Öko-Partei in einem Schreiben. Dorner erklärt: „Ich war aus rein privaten Gründen in Gänserndorf gemeldet. Jetzt werde ich mich aber wieder ummelden. Ich habe auch nicht die Absicht, von meinem Wahlrecht aktiv oder passiv Gebrauch zu machen.“