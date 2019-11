In einem Garten in der Stadt Fresno im US-Bundesstaat Kalifornien sind am Sonntagabend mehrere Schüsse gefallen, als eine Familie mit Freunden gerade im Garten ein Footballspiel anschaute. Mindestens zehn Personen wurden getroffen, vier davon tödlich. Die Hintergründe der Tat sind unklar, auch gibt es keine Beschreibung des Täters.