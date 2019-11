Mit einem mühsam erspielten 1:0-Heimerfolg über Schlusslicht Lettland hat Sloweniens Fußballauswahl am frühen Samstagabend in der Österreich-Gruppe G die Minichance auf die EM-Teilnahme vorerst am Leben erhalten und ist bei einem Spiel mehr für wenige Stunden bis auf zwei Punkte an Österreich herangerückt. Bis zum Spiel der ÖFB-Elf gegen Nordmazedonien durften die Slowenen noch hoffen. Die Truppe von Matjaz Kek benötigte in Ljubljana allerdings ein Eigentor von Igors Tarasovs (53.), um die drei Punkte einzufahren.