Während SPÖ-Klimaschutzsprecherin Julia Herr in Wien von der künftigen Bundesregierung einen „Green New Deal“ gefordert hat, hat sich ihre Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag in Stockholm auf internationaler Ebene mit Wegen aus der Klimakrise befasst. Rendi-Wagner nahm an einem Treffen der „Progressiven Allianz“ in der schwedischen Hauptstadt teil. Die sozialdemokratische Parteienallianz erklärte die Bekämpfung der Erderwärmung als zentrale Frage der Sozialdemokratie.