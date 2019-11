Wann begann es denn?

Beim Obmannwechsel von Werner Faymann zu Christian Kern 2016. Das Pfeifen, die unwürdige Verabschiedung. Da sah man, dass in der Partei etwas nicht passt. Durch parteiinterne Gruppendynamik wurde das prolongiert, das konnte seither niemand in den Griff bekommen. Jetzt sind wir in einem Zustand, in dem wir uns einmal finden und definieren müssen, wofür wir eigentlich stehen. Da braucht es Disziplin.