Die ganz große Welt der Bücher hat in Linz seit 20 Jahren einen festen Platz, nämlich in der Oberösterreichischen Landesbibliothek am Schillerplatz. Und vor 10 Jahren - im Kulturhauptstadt Jahr 2009 - wurde sie um einen Neubau attraktiver. Heute schreibt sie im Buchverleih Rekorde und ist bei den Jungen sehr beliebt.