Wohin mit seinem Geld in Zeiten der Minizinsen? Darauf hatten die beiden gewieften Angeklagten eine vermeintlich tolle Antwort. Sie bastelten einen seriös wirkende Webseite und kontaktierten Freiberufler, etwa in Tirol und Wien. Versprochen wurden enorme Wertsteigerungen oder lukrative Weiterverkäufe der Diamanten in die Schweiz oder in den arabischen Raum.