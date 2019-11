Mehr als 20.000 Euro Schaden allein in Österreich

Die drei Festgenommenen stehen im Verdacht, auch im Grenzgebiet Italien-Slowenien in rund 150 Pkw eingebrochen zu sein. Bei den Pkw-Einbrüchen in Österreich erbeutete der 44-Jährige laut Polizei rund 3000 Euro an Bargeld und verursachte einen Schaden in der Höhe von rund 20.000 Euro. Alle drei Italiener befinden sich vorerst im Gewahrsam der italienischen Behörden.