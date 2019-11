Im Vergleich zu anderen Shows des Zirkusimperiums fällt auf, dass die Darsteller in „Corteo“ kaum Schminke tragen, sich beinahe natürlich zeigen dürfen. Und auch die Bühnenkonstruktion - sie teilt den Zuseherraum in zwei Bereiche, man beobachtet also immer auch sein Gegenüber beim Beobachten - fällt auf. Am himmlischen Resultat ändert das jedoch nichts: Sehenswert - bis Sonntag!