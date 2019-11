Die fünf vignettenfreien Korridore in Österreich wurden am Mittwoch im Nationalrat bestätigt. Dagegen stimmten nur die SPÖ und Filippa Strache. Die FPÖ stimmte dem Antrag zähneknirschend zu. Die Blauen hätten lieber eine andere Variante gehabt. Am 5. Dezember muss noch der Bundesrat zustimmen.