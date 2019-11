Der Wintereinbruch in Salzburg hatte am Mittwoch Auswirkungen auf die U19-EM-Qualifikation: Die Auftaktpartie Österreichs gegen Gibraltar in Straßwalchen wurde ebenso auf Donnerstag (13) verlegt wie Schweiz gegen Irland auf dem SAK-Platz. Österreichs Betreuerstab um Trainer Rupert Marko, „Co“ Mario Haas und Tormanntrainer Hans-Peter Berger legte in Straßwalchen selbst Hand an, schaufelte den Platz frei, damit zumindest heute alles nach Plan läuft.