Mit 2 Promille Alkohol im Blut raste der 23-jähriger Lenker eines weißen Lieferwagens am Dienstagnachmittag in Lofer der Polizei davon. Am Ende des Lärchbergtunnels ignorierte er die Anhaltezeichen der Beamten und stieg noch mehr ins Gas, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Während seines Fluchtversuchs kam der junge Mann allerdings ins Schleudern und prallte seitlich gegen eine Betonmauer.