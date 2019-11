Interimspräsidentin verspricht Neuwahlen am 22. Jänner

Boliviens designierte Übergangspräsidentin kündigte bereits Neuwahlen an. Jeanine Anez versprach am Montag vor Journalisten in der Hauptstadt La Paz die Einberufung einer Abstimmung, so dass „wir am 22. Jänner einen gewählten Präsidenten haben werden“. Die 52-jährige Senatorin sprach sich außerdem für ein Ende der wochenlangen gewaltsamen Proteste aus. „Wir wollen nur Demokratie, wir wollen nur Freiheit“, sagte die Oppositionspolitikerin, die als zweite Vizepräsidentin des bolivianischen Senats nun gemäß Verfassung übergangsweise das Präsidentenamt übernehmen soll.