Gebäude derzeit nicht betretbar

Zu Ursache und Hergang des Feuers in der Nordbahnhalle in Wien-Leopoldstadt gab es seitens der Polizei am Montag noch keine neuen Erkenntnisse. Die Brandermittlungen werden vom Landeskriminalamt (LKA) Wien geführt. Dies sei ein üblicher Vorgang bei Bränden, hieß es. „Aufgrund der stark beeinträchtigten strukturellen Integrität des Gebäudes und der einhergehenden statischen Gefahrenmomente kann das Gebäude derzeit von den Ermittlern nicht betreten werden“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Die Ursachenerforschung werde demnach „noch einige Zeit in Anspruch nehmen“. Laut Feuerwehrsprecher Gerhard Schimpf gibt es vorerst aber keine Hinweise auf Brandstiftung.