Mehr als ein Dutzend Aktivisten haben am Sonntagabend den Check-in-Schalter der Turkish Airlines am Flughafen Salzburg blockiert. Sie wollten damit gegen die vielfach als völkerrechtswidrig eingestufte türkische Militäroffensive in Nord-Syrien protestieren. Die Polizei führte die Teilnehmer der nicht angemeldeten Versammlung nach etwa 15 Minuten zur Feststellung ihrer Identität ab.