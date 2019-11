Fasnachtskalender so dicht wie selten zuvor

Die Freunde der Fasnacht können jedenfalls im kommenden Feber mit der Zunge schnalzen, denn im Tiroler Oberland ist der Fasnachtskalender so dicht besetzt wie selten zuvor. Das Fasnachtsfieber ist längst ausgebrochen, die Vorbereitungen laufen bereits. So auch in Telfs, wo das große Schleicherlaufen am 2. Feber den Reigen eröffnet. Ein Knaller sozusagen, zählt die Telfer Fasnacht doch zu den großen. Nach langen fünf Jahren der Entbehrung wird in der drittgrößten Kommune Tirols spätestens ab dem „Naz-Ausgraben“ am Dreikönigstag der Ausnahmezustand herrschen. Die 15 Gruppen arbeiten bereits an ihren Gruppenlokalen. Auch an den Festwägen wird emsig gesägt und gehämmert, neue Schleicherhüte werden entworfen.