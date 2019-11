Seit Jahrzehnten herrscht um ein von Muslimen und Hindus heilig betrachtetes Grundstück im nordindischen Ayodhya ein Konflikt. Nun hat das Oberste Gericht in der Hauptstadt Neu-Delhi zugunsten der drittgrößten Religionsgruppe der Welt entschieden. Am Standort einer zerstörten Moschee darf demnach ein Hindu-Tempel gebaut werden. Das Nachbarland Pakistan kritisierte das Urteil scharf: Die Entscheidung des Gerichts stürze die Muslime in Indien in Ungewissheit und setze sie einem „Mangel an Sicherheit und Schutz“ aus. In Indien reagierte man heftig auf diese Aussage: Pakistans „krankhafter Zwang, unsere innenpolitischen Angelegenheiten mit dem offensichtlichen Zweck, Hass zu säen, zu kommentieren“ sei „verdammenswert“.