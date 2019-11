Der zweite Kritikpunkt betrifft das ungelöste Pensionsproblem des Unternehmens, das sich immer mehr auswächst. Die Zahlungen an Ex-Mitarbeiter im Ruhestand steigen jedes Jahr in Millionenhöhe. Alle Versuche, die Pensionisten aus der Bilanz auszulagern, scheiterten. .„Die Pensionslasten belasten weiterhin die Liquidität der Wien Energie“, so der Rechnungshof.