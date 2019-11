Der 33-jährige Klagenfurter, der am Samstag um ein Uhr früh einen 26-jährigen Klagenfurter in Innenstadt mit einem Messer in einen Raufhandel verwickeln wollte, wurde von einem Begleiter an der Tatausführung gehindert. Der 33-Jährige flüchtete in ein nahegelegenes Lokal, wo er unmittelbar danach von der Polizei ebenfalls festgenommen werden konnte. Auch bei ihm wurde das Messer sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die sofortige Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an.