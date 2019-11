Schon erster Rummel

Bereits gestern, zwei Tage vor dem ersten Spiel, brach erstmals richtiger Rummel über Dominic herein. Bei der offiziellen Präsentation wurden er und die anderen Spieler von Kameras, Mikrofonen und Journalisten regelrecht belagert. Aber auch das absolvierte er perfekt. Genauso also, wie bislang die Vorbereitung in London verlief. Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Masters, bei dem er in seiner Gruppe weiters auf Novak Djokovic und Matteo Berettini trifft, sind geschaffen.