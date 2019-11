Es wird voraussichtlich auch nicht sein letzter Prozess sein: Der 15-Jährige war nämlich einer jener fünf jungen Personen, die die Polizei am Wochenende im Zuge einer Massenschlägerei am Rudolfskai festgenommen hat. Der 15-Jährige dürfte auch einer der Flaschenwerfer gewesen sein. Noch laufen aber die Ermittlungen, wie Polizei-Sprecher Hans Wolfgruber verrät: „Es wird auch noch geprüft, ob es Handlungen einzelner Personen oder einer Gruppe waren, und ob sie womöglich spontaner Natur waren.“ Dazu können die Ermittler auf Videomaterial einer Überwachungskamera zurückgreifen. Unklar ist noch, was den Vorfall ausgelöst hat. Gewiss hat der Alkohol die Situation an der Lokalmeile befeuert.