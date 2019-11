Die Häufung von Straftaten durch ausländische Jugendliche in Linz war in den vergangenen Wochen alarmierend. Jüngste Beispiele: Am Mittwochabend sollen drei junge Ausländer einen auf den Gehstock angewiesenen Rentner (66) niedergeschlagen und beraubt haben. Vergangenes Wochenende sollen zwei junge Männer auf der Landstraße von einer fünfköpfigen Migranten-Bande grundlos spitalsreif geprügelt worden sein. Und im Lenaupark-Viertel wurde nach Schüssen eine Softgun gefunden, die Jugendliche für Hinrichtungsspiele eingesetzt hatten.