Denn kaum hatten die PSV-Stars in das in Linz für sie so bitter schmeckende Fußball-Gras gebissen, ließen sie sich in der Kabine massenweise Pizzas schmecken! „Das würde es bei uns niemals geben“, sagte LASK-Teammanager Georg Hochedlinger darauf angesprochen: „Wir essen zwar nach Spielen auch häufig in der Kabine, lassen uns dann aber Hochwertiges wie Risotto, Nudeln und Salat bringen!“