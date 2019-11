Huawei FreeBuds 3

Dank ihrer von „Delfinen inspirierten“ Form sollen die in Weiß und Schwarz erhältlichen FreeBuds 3 von Huawei tiefer und damitauch fester im Ohr sitzen. Die Akkulaufzeit gibt der chinesische Hersteller mit bis zu vier Stunden an, die - auf Wunsch auch kabellos aufladbare - Transporthülle hält weitere vier Ladungen bereit.Störungsfreien Klang in Flugzeug, U-Bahn & Co. verspricht die aktive Geräuschunterdrückung, die sich mittels Fingertipp auf die berührungsempfindlichen „Ohrmuscheln“ aktivieren lässt.