In Eschenbach in der Oberpfalz sitzt eine 25-Jährige seit Donnerstagabend in Untersuchungshaft. Sie hatte in der Nacht auf Montag Rettung und Polizei gerufen, weil ihr vierjähriger Stiefsohn bewusstlos war und nicht mehr atmete. Die Rettungskräfte konnten aber nichts mehr für den Buben tun.