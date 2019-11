Eigene Mitarbeiter sind Top-Risiko für Firmen

Dass die eigenen Mitarbeiter oft die größte Gefahr für sensible Daten in Unternehmen darstellen, wird in der IT-Sicherheitswelt immer wieder gepredigt - etwa letzten Sommer auf der „Command Control“-Sicherheitskonferenz in München. Einerseits, weil sie mit sogenannten Social-Engineering-Methoden - mit dem richtigen Vorwissen und ein paar gefälschten Mails vom Chef - schnell zu Aktionen verleitet werden können, die dem Unternehmen schaden. Andererseits auch, weil sie zu Insidern werden können, die in einem Unternehmen arbeiten, in Wahrheit aber einem anderen Herrn dienen.