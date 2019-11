Die französische Polizei hat mit der Räumung von riesigen Migrantencamps im Nordosten von Paris begonnen. In einem Camp im Pariser Vorort Saint-Denis waren Donnerstagfrüh Hunderte Polizisten vor Ort. Die Menschen wurde in Busse gebracht, die Lage war ruhig. In der illegalen Zeltstadt lebten rund 700 Personen.