Großteil positiv bearbeitet

Von rund 430 Förderanträgen, die jährlich in Linz gestellt werden, wickelt man rund 350 positiv ab. Das erhöhte Budget soll es auch 2021 geben. Übrigens: Die Initiative „Raumschiff“, die als Zwischenlösung in einer Liegenschaft am Pfarrplatz einziehen durfte, muss mit Jahresende ausziehen. Die Immobilie, die der Stadt Linz gehört, wird an einen privaten Investor verkauft. „Wir setzen uns aber dafür ein, für Raumschiff eine Lösung zu finden“, betont Luger. Die Plattform, die immer wieder junge Kunstschaffende präsentiert, könnte als Pop-Up-Store, der an unterschiedlichen Orten in der Stadt temporär Platz bekommt, weitergeführt werden.