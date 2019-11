„Enorme Bedeutung für Unternehmen“

Die Tochterfirma Dürkopp mit Sitz in Bielefeld hat bereits drei Großaufträge für Zalando abgewickelt, nun folgt der erste für die gesamte Knapp-Gruppe: „Der Großauftrag hat natürlich enorme Bedeutung für unser Unternehmen, sowohl hier in Hart bei Graz als auch für unseren Standort in Bielefeld. Wir freuen uns außerordentlich, mit diesem wegweisenden Projekt die bestehende Partnerschaft mit Zalando zu verstärken“, so Heimo Robosch, Executive Vice President bei der Knapp AG.