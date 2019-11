„Wir sollten eigentlich über unser Spiel reden, weil wir 4:1 vorne lagen und alles unter Kontrolle hatten. Dann hat uns ein Mann alles gestohlen“, tobte Tadic. „Vor dem 3:4 war es ein Foul an Blind. Statt Foul an uns zu pfeifen, hat er heute die Dreifach-Bestrafung erfunden - Doppel-Rot und Elfmeter gegen uns. So konnten wir nicht gewinnen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine dreifache Bestrafung gesehen!“