„Die Menschen müssen spüren: Wir haben euch gern. Wir kümmern uns um euch!" - Mit dem beliebten Grazer Altbürgermeister Alfred Stingl an der Spitze bekam die Kommission, die nach den Missständen eingesetzt worden war, auch eine zutiefst menschliche Komponente. Die siebenköpfige Expertenrunde hatte 18-mal getagt und trug am Dienstag in Graz die Ergebnisse vor. Das eiserne Credo: Solche Misshandlungsfälle dürfen nie mehr passieren!