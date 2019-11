„Diese Lieder wurden teilweise am Ende des 19. Jahrhunderts und in der Zwischenkriegszeit gedichtet, der Zeitgeist des 21. Jahrhunderts entspricht wahrscheinlich nicht mehr dem, was in den Strophen dargestellt wird, aber es ist nun mal Teil unserer langen Geschichte“, sagt Udo Guggenbichler. Er ist selbst Mitglied der akademischen Burschenschaft Albia in Wien, Texte wie jene im Buch der Knittelfelder Verbindung seien ihm aber nicht bekannt, auch gesungen würden diese nicht mehr werden.