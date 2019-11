„Wird eine außergewöhnliche Karriere machen“

Freund schätzt den Sohn des früheren England-Legionärs nicht nur für seine Tore. „Wir sind happy mit der Entwicklung, die er in so kurzer Zeit gemacht hat. Es ist außergewöhnlich für einen so jungen Spieler, mit 19 Jahren schon solche Statistiken und auch so einen positiven Spirit zu haben. Wenn er sich nicht verletzt, wird er eine außergewöhnliche Karriere machen.“ Irgendwann werde Haaland dann aber nicht mehr in Salzburg zu halten sein. „Wir wissen auch um die Mechanismen des Fußballs.“