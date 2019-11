Der Weg führte das Schiff weiter nach Seattle, dem Sitz der Amazon-Zentrale. Dort wurden die Batterien ausgeladen - und vermutlich an Amazons eigene, durch die harten Arbeitsbedingungen in Verruf geratene, Logistikmaschinerie übergeben. Amazon selbst dürfte die Batterien dann an die 175 globalen Logistikzentren des Konzerns verteilen, von wo sie an die Kunden weiterverschifft werden - in fast 50 Prozent der Fälle von Amazons hauseigenem Logistikdienst, der mittlerweile auch in Österreich aktiv ist.