„Das bekommst du, wenn du aufhören musst, zu schummeln“, sagte Verstappen nach dem Rennen. Was der RB-Pilot damit meinte: Unmittelbar vor dem Rennwochenende in Austin hat die FIA eine neue technische Direktive erlassen. In dieser teilte der Weltverband mit, dass das Einspritzen von zusätzlichem Benzin in den Motor abseits der offiziellen Messungen der FIA untersagt ist. Das soll Ferrari, zuletzt auf den Geraden um einiges schneller als die Konkurrenz, die Leistung gekostet haben.