Da wurde im wahrsten Sinn gewaltig über das Ziel hinausgeschossen! Nachdem - wie berichtet - am Samstagnachmittag im Zuge von Hochzeits-Konvois in Kufstein und Vomp aus fahrenden Autos Schüsse abgefeuert worden waren, konnte am Sonntag dank eines Hinweises auch der zweite mutmaßliche Schütze entlarvt werden.