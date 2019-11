Wenn es darum geht, Gefahrenstellen auf Schulwegen zu beseitigen, lässt man sich in Klagenfurt damit nicht lange Zeit. In der Rilkestraße wurden im Bereich des Kindergartens Blinklichter vor dem Zebrastreifen aufgestellt. „In der Theatergasse beim Straßenübergang zur Volksschule St. Ursula haben wir in der Mitte im Bereich der Fußgängeraufstellfläche Poller montieren lassen“, erklärt Stadtrat Christian Scheider.