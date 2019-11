Präsenz wirkt präventiv

Von den 133 Anzeigen in Bezug auf das seit 2013 bestehende Alkoholverbot beim Hauptbahnhof gab es beispielsweise in den Jahren 2017 und 2018 gar keine und heuer bisher nur vier Anzeigen. Ein Indiz dafür, dass die Präsenz der Ordnungswache im öffentlichen Raum vorbeugend positiv wirkt.

Regelmäßige Kontrollgänge gibt es etwa in der gesamten Innenstadt, in den städtischen Parks und Altstoffsammelstellen sowie am Traunufer. Saisonal sind die Mitarbeiter auch im Freibad sowie in Kooperation mit der Polizei gegen Dämmerungseinbrecher im Einsatz.